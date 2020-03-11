В Новополоцке совершен наезд на женщину на пешеходном переходе

10 марта в Новополоцке на перекрестке улиц Калинина и Якуба Коласа 45-летний полочанин за рулем Peugeot-406 при повороте направо совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Об этом сообщает ГАИ УВД витебского облисполкома.
Новополочанка была госпитализирована.
ГАИ проводит проверку.
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