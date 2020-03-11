В Новополоцке совершен наезд на женщину на пешеходном переходе

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ДТП

10 марта в Новополоцке на перекрестке улиц Калинина и Якуба Коласа 45-летний полочанин за рулем Peugeot-406 при повороте направо совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Фото ГАИ Витебска

Об этом сообщает ГАИ УВД витебского облисполкома.

Новополочанка была госпитализирована.

ГАИ проводит проверку.

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