В Новополоцке совершен наезд на женщину на пешеходном переходе

10 марта в Новополоцке на перекрестке улиц Калинина и Якуба Коласа 45-летний полочанин за рулем Peugeot-406 при повороте направо совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Об этом сообщает ГАИ УВД витебского облисполкома.

Новополочанка была госпитализирована.

ГАИ проводит проверку.

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