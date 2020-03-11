Бывший гендиректор «Белтелекома» признал вину в получении взяток

Вчера, на самом громком судебном процессе о коррупции стали известны некоторые подробности хода заседания. По так называемому «делу Втюрина» проходят 16 фигурантов, в том числе бывший заместитель госсекретаря Совбеза Андрей Втюрин, бывший председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» Феликс Касперович, представители Нацбанка, банков, госорганов, бизнесмены.

На скамье подсудимых оказался бывший генеральный директор «Белтелекома» Сергей Сиводедов. Его обвиняют в получении более 470 тысяч долларов и 15 тысяч евро взяток в период с 2013 по 2019 год. Он пошел на сделку со следствием, вернул деньги и дал показания против Жилина и Покрышко. Сиводедов признал вину по всем эпизодам.

В 2013 году, находясь в должности замдиректора «Белтелекома», Сиводедов, договорился с замдиректора ООО «Солидекс ПИ» Сергеем Покрышко поспособствовать заключению договоров на суммы от 50 тысяч долларов до 2 миллионов долларов. За свои услуги Сиводедов принял от Покрышко не менее 70 тысяч долларов с осени 2013 года по декабрь 2018 года, сообщает БелТА.

Также в 2013 году Сиводедов договорился о заключении договоров с Владимиром Жилиным, фактическим руководителем компании «Мобильный сервис». Будучи председателем конкурсной комиссии гендиректор «Белтелекома» голосовал на в пользу «Мобильного сервиса». За такое «содействие» Сиводедов получил от Жилина не менее 400 тысяч рублей в 2014 и 2017 годах.

Как стало известно в результате расследования, в январе 2019 года Сиводедов проводил подобные операции в интересах компании «УГМК-Телеком» и получил «вознаграждение» от ее представителей, россиян Виталия Горбачева и Владимира Казанцева, не менее 15 тысяч евро.

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