В Витебской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

Днем 11 марта (среда) по западной половине области ожидается усиление западного ветра. Скорость ветра при порывах будет достигать 15-18 м/с, сообщает Белгидромет.

12 марта (четверг) на большей части территории области ожидается усиление западного, юго-западного ветра порывами: ночью — до 15-20 м/с, днем — до 17-22 м/с.

Ночью и утром 13 марта (пятница) во многих районах области ожидается усиление ветра западной четверти порывами до 17-22 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями объявлен оранжевый уровень опасности. Рекомендуется соблюдать правила безопасности.

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