13 марта в Витебской области бесплатно будут консультировать нотариусы — список

Нотариусы 13 марта будут консультировать бесплатно, сообщил помощник председателя Белорусской нотариальной палаты Артур Стрех. Он отметил, что участие в республиканской благотворительной акции, приуроченной к празднованию Дня Конституции, примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро, сообщает БелТА.

Первая Витебская нотариальная контора

Нотариальная контора Железнодорожного района г. Витебска

Нотариальная контора Октябрьского района г. Витебска №1

Нотариальная контора Октябрьского района г. Витебска №2

Нотариальная контора Первомайского района г. Витебска №1

Нотариальная контора Первомайского района г. Витебска №2

Нотариальная контора Первомайского района г.Витебска №3

Нотариальная контора Витебского района

Нотариальная контора Бешенковичского района

Нотариальная контора Браславского района

Нотариальная контора Верхнедвинского района

Нотариальная контора Глубокского района

Нотариальная контора Городокского района

Нотариальная контора Докшицкого района

Нотариальная контора г.п.Бегомль Докшицкого района

Нотариальная контора Дубровенского района

Нотариальная контора Лепельского района

Нотариальная контора Лиозненского района

Нотариальная контора Миорского района

Нотариальная контора г. Новолукомля

Нотариальная контора г. Новополоцка

Нотариальная контора города Барани Оршанского района

Нотариальная контора Оршанского района и г. Орши

Нотариальная контора Полоцкого района и г. Полоцка

Нотариальная контора Поставского района

Нотариальная контора Россонского района

Нотариальная контора Сенненского района

Нотариальная контора Толочинского района

Нотариальная контора Ушачского района

Нотариальная контора Чашникского района

Нотариальная контора Шарковщинского района

Нотариальная контора Шумилинского района

Нотариальное бюро № 1 г. Витебска

Нотариальное бюро № 2 г. Витебска

Нотариальное бюро № 3 г. Витебска

Нотариальное бюро № 4 г. Витебска

Нотариальное бюро № 5 г. Витебска

Нотариальное бюро № 1 г. Новополоцка

Граждане и представители юридических лиц могут получить ответы на вопросы, входящие в компетенцию нотариуса. В том числе это касается оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей, предоставления электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо внесения изменений в устав (учредительный договор) нотариусом, обеспечения письменных доказательств.