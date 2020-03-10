13 марта в Витебской области бесплатно будут консультировать нотариусы — список

Нотариусы 13 марта будут консультировать бесплатно, сообщил помощник председателя Белорусской нотариальной палаты Артур Стрех. Он отметил, что участие в республиканской благотворительной акции, приуроченной к празднованию Дня Конституции, примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро, сообщает БелТА.
- Первая Витебская нотариальная контора
- Нотариальная контора Железнодорожного района г. Витебска
- Нотариальная контора Октябрьского района г. Витебска №1
- Нотариальная контора Октябрьского района г. Витебска №2
- Нотариальная контора Первомайского района г. Витебска №1
- Нотариальная контора Первомайского района г. Витебска №2
- Нотариальная контора Первомайского района г.Витебска №3
- Нотариальная контора Витебского района
- Нотариальная контора Бешенковичского района
- Нотариальная контора Браславского района
- Нотариальная контора Верхнедвинского района
- Нотариальная контора Глубокского района
- Нотариальная контора Городокского района
- Нотариальная контора Докшицкого района
- Нотариальная контора г.п.Бегомль Докшицкого района
- Нотариальная контора Дубровенского района
- Нотариальная контора Лепельского района
- Нотариальная контора Лиозненского района
- Нотариальная контора Миорского района
- Нотариальная контора г. Новолукомля
- Нотариальная контора г. Новополоцка
- Нотариальная контора города Барани Оршанского района
- Нотариальная контора Оршанского района и г. Орши
- Нотариальная контора Полоцкого района и г. Полоцка
- Нотариальная контора Поставского района
- Нотариальная контора Россонского района
- Нотариальная контора Сенненского района
- Нотариальная контора Толочинского района
- Нотариальная контора Ушачского района
- Нотариальная контора Чашникского района
- Нотариальная контора Шарковщинского района
- Нотариальная контора Шумилинского района
- Нотариальное бюро № 1 г. Витебска
- Нотариальное бюро № 2 г. Витебска
- Нотариальное бюро № 3 г. Витебска
- Нотариальное бюро № 4 г. Витебска
- Нотариальное бюро № 5 г. Витебска
- Нотариальное бюро № 1 г. Новополоцка
Граждане и представители юридических лиц могут получить ответы на вопросы, входящие в компетенцию нотариуса. В том числе это касается оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей, предоставления электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо внесения изменений в устав (учредительный договор) нотариусом, обеспечения письменных доказательств.
Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты.
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