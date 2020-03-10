13 марта в Витебской области бесплатно будут консультировать нотариусы — список

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Нотариусы 13 марта будут консультировать бесплатно, сообщил помощник председателя Белорусской нотариальной палаты Артур Стрех. Он отметил, что участие в республиканской благотворительной акции, приуроченной к празднованию Дня Конституции, примут все нотариальные конторы и нотариальные бюро, сообщает БелТА.

  • Первая Витебская нотариальная контора
  • Нотариальная контора Железнодорожного района г. Витебска
  • Нотариальная контора Октябрьского района г. Витебска №1
  • Нотариальная контора Октябрьского района г. Витебска №2
  • Нотариальная контора Первомайского района г. Витебска №1
  • Нотариальная контора Первомайского района г. Витебска №2
  • Нотариальная контора Первомайского района г.Витебска №3
  • Нотариальная контора Витебского района
  • Нотариальная контора Бешенковичского района
  • Нотариальная контора Браславского района
  • Нотариальная контора Верхнедвинского района
  • Нотариальная контора Глубокского района
  • Нотариальная контора Городокского района
  • Нотариальная контора Докшицкого района
  • Нотариальная контора г.п.Бегомль Докшицкого района
  • Нотариальная контора Дубровенского района
  • Нотариальная контора Лепельского района
  • Нотариальная контора Лиозненского района
  • Нотариальная контора Миорского района
  • Нотариальная контора г. Новолукомля
  • Нотариальная контора г. Новополоцка
  • Нотариальная контора города Барани Оршанского района
  • Нотариальная контора Оршанского района и г. Орши
  • Нотариальная контора Полоцкого района и г. Полоцка
  • Нотариальная контора Поставского района
  • Нотариальная контора Россонского района
  • Нотариальная контора Сенненского района
  • Нотариальная контора Толочинского района
  • Нотариальная контора Ушачского района
  • Нотариальная контора Чашникского района
  • Нотариальная контора Шарковщинского района
  • Нотариальная контора Шумилинского района
  • Нотариальное бюро № 1 г. Витебска
  • Нотариальное бюро № 2 г. Витебска
  • Нотариальное бюро № 3 г. Витебска
  • Нотариальное бюро № 4 г. Витебска
  • Нотариальное бюро № 5 г. Витебска
  • Нотариальное бюро № 1 г. Новополоцка

Граждане и представители юридических лиц могут получить ответы на вопросы, входящие в компетенцию нотариуса. В том числе это касается оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей, предоставления электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо внесения изменений в устав (учредительный договор) нотариусом, обеспечения письменных доказательств.

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