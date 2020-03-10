В Витебске конфискована партия сигарет стоимостью Br30 тыс

Крупная партия сигарет стоимостью Br30,2 тыс конфискована у жительницы Витебска. Об этом сообщил официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.
Партия нелегальных сигарет была задержана сотрудниками ГАИ.
За рулем иномарки была 42-летняя местная жительница.
В грузовом автомобиле находилось 25 тыс пачек сигарет отечественного производства. Груз предназначался для реализации в России. Сопроводительных документов, подтверждающих легальность приобретения товара, в машине не оказалось.
Задержание проводилось в рамках мероприятий по пресечению нарушений законодательства по обороту табачного сырья и табачных изделий.
В отношении женщины составлен административный протокол по ч.1 ст. 12.23 КоАП. Табачные изделия были изъяты. По решению суда Первомайского района Витебска женщина привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 5,4 тыс рублей (200 базовых величин).
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