Президент Путин решил обнулить свои президентские сроки. А что так можно было?

Президент России Владимир Путин заявил, что президентские сроки могут быть обнулены, если соответствующую поправку поддержит Конституционный суд. Несколько дней назад в интервью программе «Вести недели» президент России Путин заявил о том, что не хочет для продления своих полномочий передавать верховную власть в Госсовет.

Ранее 10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила поправку об обнулении президентских сроков Владимира Путина или снятия ограничения на переизбрание на высший руководящий пост. Таким образом, фактически, Путин был выдвинут на бессрочное правление.

Путин отметил, выступая в Думе, что он против снятия ограничений, но затем добавил: «В принципе, такой вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно: если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона».

Таким образом, если Путину выпишут справку, то «Гарант Конституции» готов снять с себя всю ответственность за соблюдение действующей Конституции.

Также президент Путин выступил против проведения досрочных выборов в Госдуму.

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