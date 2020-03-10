Завтра ГАИ поставит радар на улице Терешковой для контроля скорости

С 11 по 17 марта на улице Терешковой в Витебске ГАИ будет использовать для контроля скоростного режима мобильные датчики.

Скоростной режим будет мониториться с 7.00 до 23.00. Для выявления случаев превышения скорости будут установлены мобильные датчики контроля скорости, сообщили в ГАИ.

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