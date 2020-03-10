Завтра ГАИ поставит радар на улице Терешковой для контроля скорости

С 11 по 17 марта на улице Терешковой в Витебске ГАИ будет использовать для контроля скоростного режима мобильные датчики.
Скоростной режим будет мониториться с 7.00 до 23.00. Для выявления случаев превышения скорости будут установлены мобильные датчики контроля скорости, сообщили в ГАИ.
ГАИ Витебска устанавливает очевидцев ДТП с участием троллейбуса
Появилось видео, где масляное пятно растекается по Западной Двине
Польша раздает бесплатные визы для детей и молодежи
В Беларуси подтверждено девять случаев коронавируса
Строительство полоцкого моста проконтролировал заместитель премьер-министра
В Беларуси выявили еще 3 положительных теста на коронавирус