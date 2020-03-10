Госконтрль наказал 11 чиновников за невнимание к СМИ

По результатам мониторинга Комитета госконтроля привлечено выявлены нарушения Указа № 630. По предложению КГК к дисциплинарной ответственности 11 должностных лиц и работников предприятий.

В целом в ходе мониторинга выявлены нарушения требований Указа № 630, допущенные за 2019 год субъектами Оршанского, Браславского, Россонского районов и г.Витебска. По выявленным фактам нарушений руководителям соответствующих горрайисполкомов, а также главному управлению жилищно-коммунального хозяйства Витебского облисполкома предложено принять исчерпывающие меры по недопущению в дальнейшем подведомственными организациями подобных нарушений.

В КГК отметили важную роль СМИ:

«Ведущую роль в обеспечении современного общества информацией играют СМИ. Нельзя отрицать, что средства массовой информации в настоящее время являются одним из наиболее действенных механизмов влияния на целевые аудитории, могут брать на себя роль упреждающей программы разрешения конфликтных ситуаций, а во многих случаях и активно влиять на реализацию принятых решений. Именно поэтому налаживание эффективного взаимодействия со СМИ для органов власти и каждой организации должно находиться в числе приоритетных задач», — сообщается на сайте комитета.

В КГК отметили, что указ № 630 обязывает руководителей госорганов и организаций в месячный срок реагировать на полученные от СМИ уведомления об опубликованных в них критических материалах. Невыполнение без уважительных причин этих требований влечет применение к указанным должностным лицам мер дисциплинарной ответственности, вплоть до освобождения их от занимаемых должностей. Контроль за соблюдением указа возложен, в том числе на органы Комитета государственного контроля.

Во исполнение поручения Главы государства Комитетом госконтроля Витебской области на постоянной основе проводится мониторинг соблюдения требований указа на уровне региональных СМИ. Мониторинг Комитета госконтроля зафиксировал в Витебской области 21 факт нарушения указа. Причем отведенные сроки были превышены от 1 дня до 8 месяцев.

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