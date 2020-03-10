ЖД вокзал в Витебске украсят к 75-летию Победы

Белорусская железная дорога к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне украсит вокзал Витебска. БЖД организует проведение тематических акций социальной направленности, творческих конкурсов, культурных мероприятий и спортивных соревнований. Об этом сообщили в пресс-центре БЖД.
К знаковой дате приурочен фотоконкурс БЖД и тематические выставки и экспозиции в музеях истории Белорусской железной дороги.
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