ЖД вокзал в Витебске украсят к 75-летию Победы

Белорусская железная дорога к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне украсит вокзал Витебска. БЖД организует проведение тематических акций социальной направленности, творческих конкурсов, культурных мероприятий и спортивных соревнований. Об этом сообщили в пресс-центре БЖД.

К знаковой дате приурочен фотоконкурс БЖД и тематические выставки и экспозиции в музеях истории Белорусской железной дороги.

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