Польша раздает бесплатные визы для детей и молодежи

Польша начала бесплатно выдавать визы молодым гражданам Беларуси. Постановление Министром иностранных дел Польши. Решение принято в отношении детей в возрасте от 6 до 18 лет и молодых людей до 25 лет, которые участвуют в различных мероприятиях некоммерческих организаций, таких как конференции, семинары, образовательные, культурные и спортивные мероприятия.

Новый порядок выдачи виз заработал 29 февраля. Действие решения продлится до 31 декабря 2020 года. Об этом сообщил советник посольства Республики Польша в Минске Аркадиуш Клэмбек.

«Министр иностранных дел Польши, не дожидаясь вступления в силу соглашения об упрощении визового режима для граждан Беларуси, 26 февраля издал постановление о введении нулевой тарифной ставки за прием и рассмотрение визовых анкет на получение шенгенских виз для молодых беларусов», — рассказал дипломат.

Определенные постановлением категории граждан Беларуси освобождаются от уплаты визового сбора при оформлении шенгенских виз в польских консульствах на всей территории Беларуси. Однако, в случае получения польской национальной визы или повторного приема и рассмотрения анкет на шенгенские визы сбор придется заплатить в полном размере.

Напомним, в ближайшие месяцы беларусский и европейский парламенты должны ратифицировать соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС. Ожидается, что соглашение начнет действовать не раньше 1 июня.

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