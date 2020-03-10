Что сегодня происходит у обменников в Витебске из-за изменения курса рубля? Смотрите сами

Вчера рухнул российский рубль. Немного заколебался белорусский рубль.

Некоторые столичные издания написали об очередях у обменников в Минске.

«Витебский Курьер» решил узнать как реагируют на новость об курсовых изменениях жители Витебска.

Мы прошлись по Витебским банкам в 11 утра сегодня, 10 марта.

В Витебске все хорошо, все спокойно. Белорусский рубль колеблется в пределах нормы. Наш рубль не идет в пике вместе с российским рублем. После незначительного падения 7-8 марта, сегодня рубль окреп.

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