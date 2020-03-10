Оршанка набрала онлайн-займов на свекра

33-летнюю жительница Орши через интернет оформляла в кредит различные товары, незаконно используя копию паспорта своего свекра. Женщину подозревают в мошенничестве. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

История началась, когда осенью 2019 года пенсионер приехал навестить сына, где его уговорили оформить на себя займ на покупку бытовой техники. Сын и его супруга пообещали, что выплатят долг, однако этого не сделали. Затем пенсионеру стали приходить по почте долговые претензии от различных лизинговых организаций.

Выяснилось, что без ведома потерпевшего оршанка успела приобрести товары для для собственного пользования на сумму свыше 2,5 тысяч рублей. Всякий раз при покупке женщина предъявляла копию паспорта свекра. Женщина задержана.

Теперь в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело.



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