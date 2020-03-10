Строительство полоцкого моста проконтролировал заместитель премьер-министра

Самые длинные железобетонные балки по 33 метра каждая начали укладывать на мосту через Западную Двину в Полоцке. Ход работ по реконструкции важнейшего социального объекта проконтролировал заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Кухарев.

Напряженная работа здесь кипит круглые сутки. В смену на объекте трудится до 50 человек, сообщили «Витебские вести». Это монтажники, бетонщики, арматурщики, сварщики из витебского МСУ №5 – структурного подразделения крупнейшего специализированного предприятия ОАО «Мостострой», выступающего генеральным подрядчиком строительства.

– Все идет согласно графику. Определенные сложности возникают на каждом этапе, но у нас хватает сил и ресурсов, чтобы своевременно решать текущие вопросы, – отметил директор МСУ №5 Дмитрий Овсяников.

На данный момент, пояснил он, на мосту произведен демонтаж железобетонной эстакады, на существующих опорах начаты устройство новых ригелей и сооружение пролетных строений.

Всего будет уложено 27 железобетонных балок – девять по 22, остальные по 33 метра длиной, а весом от 30 до 60 тонн каждая. Поднимают и устанавливают их с помощью специальной техники. После завершения монтажа в соответствии с технологией предстоит провести устройство четырех слоев мостового полотна и сооружение тротуаров.

В середине апреля планируется приступить к разборке возвышающейся над второй половиной моста металлической фермы – сейчас специалисты определяют оптимальный вариант, как это сделать. Наряду с этим обустраивается рабочая площадка у второго берега реки с погружением в воду металлического шпунтового ограждения. Корректировку проекта сотрудники ООО «Экомост» ведут параллельно с реконструкцией, без задержек выдавая подрядчикам части проектно-сметной документации.

Во время визита в Полоцк вице-премьер Владимир Кухарев провел на объекте рабочее совещание, где представители всех заинтересованных сторон обсудили актуальные проблемы и согласовали план дальнейших действий.

– Есть полное понимание того, насколько мост значим для города. Поэтому все участники процесса стараются приложить максимум усилий для скорейшей реализации проекта при должном качестве работ, – подытожил первый заместитель председателя Полоцкого райисполкома Сергей Лейченко.

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