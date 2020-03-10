Витебчанин обворовывал прихожан церкви

Прийти на воскресную службу в церковь ранее неоднократно судимого 38-летнего жителя областного центра подтолкнула не вера в Бога, а желание «разжиться» чужими деньгами.

Пока прихожане находились на воскресной службе, злоумышленник зашел в гардероб, где приступил к обыску чужой одежды. В кармане одной из курток подозреваемый нашел кошелек с 400 рублями, после чего он ушел из церкви, так и не получив отпущение грехов.

Задержать подозреваемого по горячим следам удалось благодаря усилиям сотрудников уголовного розыска Железнодорожного РОВД. В отношении витебчанина следователями возбуждено уголовное дело, сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома. Проверяется причастность мужчины к совершению подобных преступлений на территории Витебска и области.

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