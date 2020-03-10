В Беларуси за продажу наркотиков ограничен доступ к 132 сайтам

В результате работы, проведенной Комитетом государственной безопасности, и в соответствии с письменным уведомлением Министерства внутренних дел Министерство информации 9 марта 2020 г. приняло решение об ограничении доступа к 132 интернет-ресурсам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Об этом сообщили в Министерстве информации Беларуси.

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