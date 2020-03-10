В Беларуси подтверждено девять случаев коронавируса

Сегодня подтвердились три новых случая коронавируса, о которых вчера предупреждали в Минздраве. Тесты дали положительный результат, подтвердилось наличие РНК коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
«Превентивная изоляция данных пациентов и адекватное медицинское сопровождение позволили не допустить дальнейшего развития болезни и распространения заболевания», — подчеркнули в Минздраве.
Таким образом, число подтвержденных случаев коронавируса в Беларуси выросло до девяти. При этом первые три пациента уже выздоровели. Больше тысячи человек находятся под медицинским контролем Минздрава. В ведомстве характеризует ситуацию как контролируемую и убеждены, что массового завоза коронавируса в Беларусь удалось избежать.
Тем временем в некоторых странах ЕС эпидемия приобретает масштабы национального бедствия. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпидемия может стать пандемией.
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