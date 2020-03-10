В Витебской области определен перечень домов для строительства в 2020 году по льготным кредитам

Министерство архитектуры и строительства Беларуси утвердило перечень жилых домов, строительство которых будет финансироваться в 2020 году с применением льготных кредитов. Соответствующее Постановление №8 от 3 марта было сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Документ вступил в силу после опубликования.

Данный документ утверждает перечень многоквартирных и индивидуальных жилых домов вместе с объектами инженерной и транспортной инфраструктуры в Витебской, Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях, которые будут строиться в текущем году с господдержкой. Кроме того, был утвержден и перечень домов с льготным кредитованием, которые будут строить сельхозорганизации.