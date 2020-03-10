20 тонн груш из Беларуси уничтожили на свалке в российском Себеже

Об уничтожении 20,3 тонн груш в Псковской области России отчиталось управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.
Грузовик с грушами из Беларуси был остановлен российскими пограничниками возле Аничково Великолукского района и отправлен на полный досмотр.
Сотрудники Россельхознадзора на основании маркировочных этикеток решили, что груши привезли из Польши, сообщает Reform.by. В пресс-службе регионального управления Россельхознадзора заявили об отсутствии документов, подтверждающих карантинное фитосанитарное состояние и происхождение груза. Напомним, российские власти давно борются с польскими фруктами. Белорусы осуществляют поставки в Россию востребованных фруктов.
Российским властями было вынесено постановление об административном правонарушении с наказанием в виде штрафа. Груз уничтожен на полигоне твёрдых бытовых отходов в Себеже.
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