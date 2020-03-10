Сегодня будут перебои в работе сервисов и услуг МТС

Беларусский оператор связи МТС предупредил о возможных перебоях в работе сервисов и услуг. Они возможны с 9:00 до 18:00 вторника 10 марта. Перебои связаны с необходимостью проведения технических работ.

Как сообщает компания, голосовые звонки и мобильный интернет будут работать без сбоев.

Однако, будут недоступны добавление/удаление услуг, оплата услуг, блокировка/разблокировка номера, смена тарифного плана, тарификация услуг (в том числе в роуминге), информация о балансе, платежные сервисы: мобильное приложение МТС Деньги и сайт dengi.mts.by, а также возможны затруднения в работе карты МТС Деньги, приложение Мой МТС и некоторые сервисы (МТС Music, МТС Книги, МТС Пресса и др.), продажа оборудования в салонах связи.

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