В результате ДТП в Лиозненском районе погиб пассажир легковушки — фото

Сегодня, 9 марта, около 16 часов на автодороге Р-21 «Витебск-граница Российской Федерации» вблизи деревни Заольша водитель «Рено Меган» не справился с управлением и столкнулся с припаркованным с правой стороны грузовиком «Мерседес».

От полученных травм 28-летний пассажир легкового авто погиб. В тяжелом состоянии госпитализирован 38-летний пассажир. Помощь медиков понадобилась 52-летнему водителю и 26-летнему пассажиру «Рено», сообщили в пресс-службе МВД.

Сотрудниками ГАИ был незамедлительно обеспечен проезд транспортных средств. Спасатели деблокировали потерпевших.

По факту ДТП проводится проверка.

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