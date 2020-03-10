В Беларуси выявили еще 3 положительных теста на коронавирус

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник заявил о том, что на выходных было выявлено три новых положительных результата тестов на коронавирус.

«На выходных пришло три положительных теста у тех контактов первого уровня, с которым наши приехавшие граждане из Италии наиболее плотно контактировали. Они уже к этому времени находились в медицинских учреждениях, опасность распространения инфекции от них минимальна», — рассказал подробности Караник.

Министр здравоохранения сообщил, что в сейчас с пациентами проводится уточняющая диагностика. И если дополнительные тесты на коронавирус дадут положительный результат, то количество случаев заражения вирусом в Беларуси будет возрастет с 6 до 9.

Министр отметил, что состояние пациентов удовлетворительное, клинические проявления отсутствуют.

Добавим, что иранский студент, который оказался первым заразившимся в Беларуси, выздоровел. Его выпишут в ближайшие дни после получения данных финального теста на коронавирус.

Появилось видео, где масляное пятно растекается по Западной Двине

Жена белорусского хоккеиста попала на обложку «Плейбоя»

За неосознанные лайки под порно уголовная ответственность может быть отменена

Задержали серийного вора, который совершал кражи в Витебской области

В Витебской области заведено 700 уголовных дел за уклонение от военной службы

Серия серьезных аварий произошла утром в Витебской области – фото

Надеются «поймать на живца»… Фотоловушка у «Золотой рыбки» установлена в Витебске

В Витебском районе к берегу реки вымыло около сотни боеприпасов

«Витебский Курьер» можно смотреть в YouTube