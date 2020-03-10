Упрощение визового режима с ЕС происходит быстрее, чем ожидалось

В скором времени проект закона о ратификации соглашения об упрощении визового режима с Евросоюзом поступит в Палату представителей. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на заявление главы Постоянной комиссии по международным делам Андрея Савиных.

Соглашение должно быть ратифицировано Национальным собранием Беларуси и одобрено Европарламентом. Ожидается, что ратификация пройдет быстро. Визовое соглашение может начать действовать с июня этого года.

Документ обеспечит более простые условия для поездок белорусов в страны ЕС. Это будет важным шагом по укреплению взаимоотношений между Минском и Брюсселем.

Напомним, Беларусь и Евросоюз подписали соглашение 8 января в столице Бельгии. Согласно документу, для белорусов и граждан ЕС существенно облегчаются процедуры, связанные с получением виз. Кроме того, будут уменьшены соответствующие сборы.

Еще один важный момент: белорусы отныне смогут обращаться за получением виз не только в посольства стран ЕС, но и визовые центры. Стоимость «шенгена» для белорусов существенно снизится, до 35 евро. Срок получения визы не превысит 10 дней, кроме исключительных случаев, когда необходима дополнительная проверка данных.

Многие категории белорусов смогут не уплачивать сбор при оформлении визы и в упрощенном порядке получать многократные визы с большим сроком действия.

Что касается белорусской визы для европейцев, то ее стоимость также снизится до 35 евро. Помимо этого Минск расширяет список оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях.

Также документ оговаривает увеличение срока пребывания граждан стран ЕС с 90 дней до 180 дней.

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