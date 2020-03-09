Теперь точно: уплату дорожного налога отвяжут от техосмотра

Правительство завершает работу над проектом указа об отвязке техосмотра от дорожного налога. По предварительной информации, минимальный период, за который будут взимать плату, 1 месяц, максимальный — 24. Чтобы стимулировать водителей вносить сумму от года и более, предлагается применять 20-процентную скидку, для юридических лиц эту сумму и вовсе планируют уменьшить. А для злостных нарушителей — плата в двойном размере, сообщает телеканал «Беларусь 1».

Собирать информацию о плательщиках и должниках будут через республиканскую систему мониторинга общественной безопасности. Об установке дополнительных камер видеонаблюдения пока речи не идет.



В новом документе платеж переименуют в плату за участие в дорожном движении. Как и раньше, деньги в равной доле направят на улучшение республиканских и местных дорог.

Следует отметить, что за предыдущий год дорожный налог уплатила лишь треть автомобилистов.

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