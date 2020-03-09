Из-за бешенства в Чашникском районе начался падёж скота

За последнее время на территории района зарегистрировано несколько случаев бешенства, представляющего для человека смертельную опасность.

По данным ВОЗ, в подавляющем большинстве случаев смерти людей от бешенства источником инфекции выступают собаки, на которых приходится до 99% всех случаев передачи бешенства людям.

Реальные потери понесло ОАО «Дворец труда-Агро». На одной из ферм по свидетельству очевидцев было замечено дикое животное. Скорее всего, это была лиса. Что хуже всего, произошёл контакт с молодняком крупного рогатого скота. В результате пало несколько голов скота. Проведённые лабораторные исследования подтвердили, что умершие животные были заражены бешенством, пишет газета «Чырвоны прамень». По информации издания, на животноводческом объекте и прилегающей к нему территории проводятся карантинные мероприятия. Весь молодняк специалисты райветстанции в срочном порядке провакцинировали, население оповещено об опасности. Службы пытаются взять ситуацию под контроль.

В Новолукомле по улице Заводской найдена мёртвая енотовидная собака. После исследований стало ясно, что животное, забредшее в городскую черту, болело бешенством.

Подтвердился страшный диагноз и у мёртвой собаки, обнаруженной в районе частной застройки города энергетиков.

Житель Больших Труханович попросил проверить внезапно павшего пса. Четвероногий питомец также скончался от бешенства, что подтверждено документально. Введены карантины, ситуация отслеживается.

В райветстанции призывают граждан к бдительности. О всех подозрительных фактах немедленно сообщайте специалистам по телефону 6-06-86.

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