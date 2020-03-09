В Витебске разработали свою модель полунавесного плуга

Витебская компания создала поворотный полунавесной плуг под различные виды почвы. Агрегат оборудован оборотной частью для вспашки почвы с левой и правой сторон.
Опытный образец конструкторы витебского машиностроительного предприятия разрабатывали с участием эксплуатирующих предприятий, сообщает БелТА. Его скоро обкатают в сельскохозяйственных организациях Витебского мясокомбината. Производить новинку на предприятии «Витебские подъемники» планируют совместно с Минским заводом шестерен.
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