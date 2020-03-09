В Витебской области заведено 700 уголовных дел за отклонение от воинской службы

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Армия, Общество

Проблемы комплектования Вооруженных Сил обсудили руководители региональных призывных комиссий на совещании.

На совещании подведены итоги осеннего и поставлены задачи на весенний призыв. Как отметил заместитель председателя облисполкома Владимир Пенин, не является секретом, что в связи с демографическим кризисом есть проблемы комплектования Вооруженных Сил. В прошедшем осеннем призыве около 40 уклонистов были привлечены к уголовной ответственности.

Заместитель военного комиссара Витебской области полковник Сергей Кунаховец подробно остановился на осеннем призыве. На заседания комиссий вызывалось почти 8 тыс. юношей, более 4 тыс. из них по различным причинам предоставлены отсрочки. Для прохождения срочной службы направлены 1512 призывников. На заседания не явились 83 юноши, в отношении них в органы внутренних дел направлены материалы о привлечении к ответственности.

За последние три года за счет совместных действий военкоматов, прокуратуры и милиции наметилось снижение числа уклонистов. Однако их количество все еще большое – 669 призывников остаются ненайденными, что составляет 8% от подлежащих призыву.

На совещании рассмотрены изменения требований к состоянию здоровья граждан, утвержденных постановлением Минобороны и Минздрава. Принятые изменения усовершенствовали экспертные подходы в связи с современными достижениями медицины, исключили двоякое толкование различных ситуаций в состоянии здоровья, при этом  кардинальных изменений в подходе к оценке состояния здоровья граждан при призыве на срочную военную службу не внесли. Заострено внимание участников ИМС на проведении полного и качественного медицинского освидетельствования призывников в целях исключения комплектования войск призывниками, имеющими заболевания, которые препятствуют прохождению службы, сообщают Витебские Вести.

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