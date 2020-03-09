«Поймать на живца» — фотоловушка возле «Золотой рыбки» в Витебске

Нападению вандалов несколько раз подвергалась скульптура «Золотой рыбки» в Витебске. Милиция решила поймать на живца и установили фотоловушку.

Неоднократно ключик у рыбки был украден, сообщал ранее «Витебский Курьер». Витебские милиционеры в надежде поймать вандалов, которые регулярно ломают скульптуру решили установить фотоловушку на одном из фонарных столбов неподалеку от скульптуры.

При помощи подобных фотоловушек обычно производят съемку диких животных, а белорусские лесхозы приноровились ловить браконьеров.

Обычно фотоловушки реагируют на движение и фотографируют прошедших в зоне действия датчиков животных или людей. В данном случае это вряд ли возможно: во-первых устройство находится в двух десятках метров от рыбки, а во вторых там достаточно активное движение людей, чтобы фотографировать всех подряд.

Так что вполне возможно, что фотоловушка работает в режиме обычной камеры наблюдения с передачей изображение при помощи беспроводной связи.

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