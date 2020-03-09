Чтобы женщин в бизнесе стало больше. ProWomen By ищет Амбассадоров в Витебске

Несмотря на то, что женщин в Беларуси больше, чем мужчин, женщины-предприниматели составляют всего лишь 30% от всего бизнес-сообщества. В исследовании, проведенном Международной финансовой корпорацией (IFC) и Центром Экономических Исследований BEROC в 2019 году, говорится, что одна из причин, почему женщины не начинают собственный бизнес — неуверенность в собственных способностях.
За пять лет ProWomen By провели более 200 мероприятий, на которых дали женщинам практические инструменты для запуска и развития своего бизнеса. В этом году, благодаря поддержке Посольства Королевства Нидерландов в Варшаве, сообщество для поддержки женщин-предпринимателей начинает работать в областных центрах.
Если у тебя есть лидерский потенциал, ты хочешь поддержать в Витебске начинающих предпринимательниц, помочь женщинам, ведущим активную профессиональную жизнь, стать экспертками — подавай заявку в «Программу Амбассадоров» от ProWomen By. Заполнить анкету можно до 15 марта 2020 года.
Обрати внимание, что Амбассадор — это волонтер, который будет организовывать бесплатные мероприятия от имени ProWomen By: воркшопы, лекции, мастер-классы и тренинги для поддержки и вдохновения женщин-предпринимателей.
Бонусы для Амбассадора ProWomen By:
- опыт работы в маркетинге и организации мероприятий
- новые профессиональные связи
- участие в специальных воркшопах по лидерству, маркетингу, PR, личному бренду в Минске
- возможность подаваться на международные события и школы от имени ProWomen By
- поддержка команды и куратора «Программы Амбассадоров»
- подарки
Если тебе близки ценности ProWomen By и ты хочешь создать сообщество для налаживания бизнес-связей, развития женского предпринимательства в Витебске — оставляй заявку! Дедлайн 15 марта.
В конце марта пройдет первая встреча-знакомство с Амбассадорами в Минске.
Проект «Программа Амбассадоров» реализуется при поддержке Посольства Королевства Нидерландов в Варшаве. Организационный партнер проекта — Бизнес-школа ИПМ.
ProWomen By — некоммерческая организация, созданная для поддержки женского предпринимательства в Беларуси.
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