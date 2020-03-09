Чтобы женщин в бизнесе стало больше. ProWomen By ищет Амбассадоров в Витебске

Несмотря на то, что женщин в Беларуси больше, чем мужчин, женщины-предприниматели составляют всего лишь 30% от всего бизнес-сообщества. В исследовании, проведенном Международной финансовой корпорацией (IFC) и Центром Экономических Исследований BEROC в 2019 году, говорится, что одна из причин, почему женщины не начинают собственный бизнес — неуверенность в собственных способностях.

За пять лет ProWomen By провели более 200 мероприятий, на которых дали женщинам практические инструменты для запуска и развития своего бизнеса. В этом году, благодаря поддержке Посольства Королевства Нидерландов в Варшаве, сообщество для поддержки женщин-предпринимателей начинает работать в областных центрах.

Если у тебя есть лидерский потенциал, ты хочешь поддержать в Витебске начинающих предпринимательниц, помочь женщинам, ведущим активную профессиональную жизнь, стать экспертками — подавай заявку в «Программу Амбассадоров» от ProWomen By. Заполнить анкету можно до 15 марта 2020 года.

Обрати внимание, что Амбассадор — это волонтер, который будет организовывать бесплатные мероприятия от имени ProWomen By: воркшопы, лекции, мастер-классы и тренинги для поддержки и вдохновения женщин-предпринимателей.

Бонусы для Амбассадора ProWomen By:

опыт работы в маркетинге и организации мероприятий

новые профессиональные связи

участие в специальных воркшопах по лидерству, маркетингу, PR, личному бренду в Минске

возможность подаваться на международные события и школы от имени ProWomen By

поддержка команды и куратора «Программы Амбассадоров»

подарки

Если тебе близки ценности ProWomen By и ты хочешь создать сообщество для налаживания бизнес-связей, развития женского предпринимательства в Витебске — оставляй заявку! Дедлайн 15 марта.

В конце марта пройдет первая встреча-знакомство с Амбассадорами в Минске.

Проект «Программа Амбассадоров» реализуется при поддержке Посольства Королевства Нидерландов в Варшаве. Организационный партнер проекта — Бизнес-школа ИПМ.

ProWomen By — некоммерческая организация, созданная для поддержки женского предпринимательства в Беларуси.

Жена белорусского хоккеиста попала на обложку «Плейбоя»

Анастасия Лукашенко заняла второе место на конкурсе «Мисс Лицей БГУ»

Появилось видео забега витебчанки мимо кассы с водкой

За неосознанные лайки под порно уголовная ответственность может быть отменена