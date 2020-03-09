Серия серьезных аварий произошла утром в Витебской области – фото

Утро 9 марта стало неблагоприятным для Витебской области в части ДТП. Пока погода была туманной на дорогах произошло несколько аварий. Есть пострадавшие и погибший.

Как «Витебский Курьер» писал ранее, около 8 часов утра в Орше столкнулись три автомобиля. 25-летний водитель автомобиля «Opel» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с двигавшимся навстречу «Mitsubishi», за рулем которой был 45-летний водитель. После этого «Opel» совершил столкновение с автомобилем «Renault Laguna» под управлением 28-летнего водителя.

Водитель «Opel Omega» оказался заблокирован, ему потребовалась помощь спасателей. После освобождения из салона поврежденного авто, молодого человека с травмами доставили в больницу, дополнила пресс-службой МЧС.

Ранее утром 9 марта под Оршей легковой автомобиль вылетел в кювет на закруглении дороги «Орша-Коханово» и едва не влетел в деревенский дом. 29-летний водитель автомобиля погиб прямо на месте аварии.

Также 9 марта, около 12 часов дня на на Ленинградской улице в районе дома №65 столкнулись два легковых автомобиля, один из которых — такси. Информацию разместили в социальной сети Вконтакте в паблике «Типичный Витебск».

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