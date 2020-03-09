Шахматный турнир в Витебске ожидает более сотни участников из Беларуси и России

14 марта пройдет «Открытый шахматный турнир» в Витебске. Состязаться между собой будут около 160 шахматистов из Беларуси и России.

Состязание состоится на базе Витебской государственной академии ветеринарной медицины. Пока ожидается около 160 шахматистов из Беларуси и России, более сотни уже подтвердили свое участие, в том числе международный гроссмейстер из Витебска Раиса Эйдельсон.

Возрастные ограничения не установлены. На соревнованиях участники будут выступать в восьми номинациях: главный турнир, который пройдет в 11 туров; любители; ветераны; женщины; представители сельских районов; иностранные участники и школьники в двух категориях (до 10 лет и старше 10 лет).

В этом году все турниры и матчевые встречи шахматистов проходят в регионе под знаком 75-летия Великой Победы и посвящены выдающимся уроженцам Беларуси. Нынешний турнир станет 38-м по счету и будет посвящен памяти Героя Советского Союза А.К.Горовца. Его начало начнется со знакомства с личностью и подвигом этого знаменитого летчика.

Организаторами соревнований выступили Витебская областная организация ветеранов и Белорусская федерация шахмат, сообщает БелТА.

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