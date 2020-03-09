Пропавшего мужчину из Оршанского района нашли погибшим

Как сообщал ранее «Витебский Курьер» в Оршанском районе велись поиски Михаила Миронько.

Молодой мужчина, проживающий в деревне Парковая в Оршанской района, ушел из дома 26 февраля 2020 года в неизвестном направлении и пропал. Родные и близкие ничего не знали о его местонахождении.

9 марта в группе ПСО «Ангел» в соцсетях появилась информация о том, что Михаила Миронько нашли. Он погиб. 24 марта 2020 года мужчине должно было исполниться 33 года.

Выражаем соболезнования родным и близким погибшего.

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