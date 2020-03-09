Легковушка под Оршей чуть не влетела в сельский дом, водитель погиб

Утром 9 марта в Оршанском районе произошло ДТП с участием молодого водителя такси, который погиб на месте .

Происшествие произашло около 5:00 9 марта в деревне Туминичи. За рулем автомобиля быть 29-летний водитель такси. На закруглении автодороги «Орша-Коханово» водитель не справился с управлением автомобиля «Лада Гранта» и вылетел в кювет.

Легковушка снесла забор подворья и сетки Рабица и перевернулась рядышком с бревенчатым домом. В результате аварии водитель такси погиб на месте, об этом сообщили в областной ГАИ.

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