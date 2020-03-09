Подлинник Малевича обнаружен в Музее истории Витебского художественного училища

Невероятная находка обнаружилась в частной коллекции в Москве. Случайно отыскавшийся экземпляр «Бог не скинут», был напечатан в 1922 году в Витебске Показательной типографией профтехшколы под маркой УНОВИСа.

Это единственный философский труд Малевича, изданный при его жизни. Он был написан в 1920 году в стенах Витебского народного художественного училища, где Казимир Северинович и директорствовал, и учил, и работал, и жил. В этих же стенах была рождена его дочь Уна.

Вскоре, еще до опубликования, он включил этот трактат в свою главную книгу — «Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой», — последнюю точку в которой он поставил 11 февраля 1922 года. А опубликована она была лишь в 1962 году, причем в переводе на немецкий.

— Сто лет прошло, а тексты Малевича все так же безумно сложны для понимания,— говорит доктор искусствоведения, профессор Витебского государственного университета Татьяна Котович.

Удивительно, что лекции Малевича по мотивам его философских трактатов, хотя и рекламировались как «непопулярные», привлекали огромное количество витеблян. Последнюю из них — «Об искусстве, церкви, фабрике как о трех путях, утверждающих Бога» — он прочитал 4 июня 1922 года, а несколько дней спустя вместе с учениками покинул Витебск и не вернулся уже никогда.

«Бог не скинут» — менее всего трактат об искусстве. Впрочем, воодушевление музейщиков никак не связано с содержанием этой книги. Все, кто хотел, давно прочитали ее в интернете.

— Мы ее нашли в частной коллекции в Москве, — говорит директор Витебского центра современного искусства Андрей Духовников. — Это огромная удача. Книга была напечатана на тонкой газетной бумаге в количестве 2000 экземпляров. Большинство из них, по-видимому, безвозвратно утеряно.

— Я видел один экземпляр в Российской государственной библиотеке и сравнил его с экземпляром, который был у коллекционера, — рассказывает заместитель директора по науке областного краеведческого музея Валерий Шишанов.

Выкупить книгу удалось благодаря краудфандингу. 92 дарителя пожертвовали в общей сложности 2800 белорусских рублей. Именно такую сумму запросил коллекционер. В скором времени книга пополнит экспозицию Музея истории Витебского народного училища, а сейчас она находится в фонде музея «Витебский центр современного искусства». — Мы планируем выставить ее либо в зале УНОВИСа, либо в зале Казимира Малевича, —говорит заведующий музеем Максим Маркевич. В планах также факсимильная и электронная копия книги, которой можно будет воспользоваться в инфокиосках, передают sb.by. Думаю, сам Малевич, зачарованный техническими новшествами, был бы обрадован такой возможностью для людей. Шорт-лист фоторабот, представленных на конкурс «Витебского Курьера»

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