В Витебске появилась первая лаборатория искусственного интеллекта

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Образование, Технологии

Компания «Лацит» открыла в Витебске в лабораторию искусственного интеллекта. Она появилась на базе факультета математики и информационных технологий Витебского госуниверситета имени П. М. Машерова, сообщает БелТА.

В лаборатории преподаватели будут проводить обучение по специальным дисциплинам. Слушатели курса будут изучать алгоритмы и методы искусственного интеллекта, структуры данных, распознавание образов, методы искусственного интеллекта, кластерный анализ и математическую статистику. Впервые в Витебске будет организован курс «Искусственный интеллект».

Дополнительно силами сотрудников компании «Лацит» будут проводиться факультативные занятия для всех желающих из Витебской области по программированию, разработке алгоритмов распознавания образов, обработке и анализу данных.

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