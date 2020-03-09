В Миорском районе на пожаре погиб мужчина

В Миорском районе Витебской области на пожаре дома погиб пенсионер, сообщили в Витебском областном управлении МЧС. Трагедия произошла в деревне Любиново по улице Молодежной.
Информация о пожаре поступила в спасателям 8 марта в 20.51. Частный дом горел открытым пламенем. Хозяин на момент возникновения пожара находился в доме. Спасатели обнаружили его труп в горящей комнате на кровати.
Огнем повреждены кровля дома, потолочное перекрытие, стены и имущество. Рассматриваемая причина пожара — неосторожность при курении.
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