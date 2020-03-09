Мировые цены на нефть рухнули, могут упасть до $20

Фьючерсы на нефть марки Brent рухнули на 31% сразу после открытия торгов в Азии, сообщает Bloomberg. Цена нефти марки Brent достигла 31 доллара. В Goldman Sachs Group Inc. считают, что цены могут упасть до 20 долларов.

Таким образом, достигнуто рекордное падение цен на нефть в течение одного дня с 1991 года. Тогда в Персидском заливе началась война с Ираком — операция США под кодовым название «Буря в пустыне».

Считается, что падение цен подтолкнуло решение России об отказе от сделки с ОПЕК+ о снижении нефтедобычи. В ответ Саудовская Аравия заявила, что увеличит добычу и предоставит значительные скидки покупателям из Европы, США и Азии.

В рамках сделки ОПЕК+ нефтедобывающие страны пытались снизить производство сырья, чтобы удержать цены на приемлемом для них уровне, однако переговоры провалились из-за позиции России, которая опасается уступить рынки США.

Спрос на нефтепродукты и без того снизился во всем мире из-за теплой зимы и эпидемии коронавируса. Теперь Саудовская Аравия вместе со странами ОПЕК+ вынуждена пойти на крайние меры, чтобы сохранить спрос и заставить Россию действовать в интересах нефтедобывающих стран.

Таким образом, недавняя «нефтяная война» России против Беларуси окончена: Беларусь сможет закупать нефть там, где пожелает, и по приемлемым ценам.

Интересно, что теперь по поводу цен на топливо будет рассказывать «Белнефтехим».

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