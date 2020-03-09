Страна, победившая коронавирус: студент-иранец, заболевший первым, здоров

Первый пациент с коронавирусом в Беларуси, у которого был диагностирован коронавирус, выздоровел. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Студент БНТУ из Ирана по имени Парса, который посещал родину, где «подхватил» коронавирус. По возвращении в Беларусь у мужчины обнаружили РНК опасного вируса. Его госпитализировали. Из больницы студент записывал обращения. Возникло много слухов о массовых смертях от коронавируса. Российский «Первый канал» ошибочно заявил о смертности в Беларуси от коронавируса, но потом извинится перед белорусами.
Недавний тест на коронавирус у Иранского студента дал отрицательный результат, сообщили в Минздраве. Молодой человек чувствует себя хорошо. В конце этой недели мужчина может быть выписан из лечебного учреждения. Пациенту еще предстоит сдать дополнительный тест на РНК, чтобы подтвердить, что он полностью излечился.
Его одногруппники и педагоги находятся под пристальным наблюдением медиков. До окончания 14-дневного срока карантина, как того требуют медицинские стандарты ВОЗ, все контакты первого уровня должны находиться на карантине.
Всего в Беларуси лабораторно подтверждено наличие коронавирусной инфекции у шести человек, двое из них — жители Витебска. Ни у кого из них не осталось признаков перенесенной болезни.
Однако в мире коронавирус продолжает уносить жизни.
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