Жена белорусского хоккеиста попала на обложку «Плейбоя»

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Медиа, Секс, Спорт

Белорусская инстамодель Даша Март, жена бывшего вратаря хоккейного «Динамо-Молодечно» Александра Бородули, попала на обложку мексиканской версии журнала «Плейбой».

Даша Март — выпускница ЕГУ, училась на факультете «Визуальный дизайн и медиа». Сейчас зарабатывает своим инстаграмом, имеет 1,7 миллиона подписчиков, пишет Наша Нива.

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