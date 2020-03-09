Жена белорусского хоккеиста попала на обложку «Плейбоя»

Белорусская инстамодель Даша Март, жена бывшего вратаря хоккейного «Динамо-Молодечно» Александра Бородули, попала на обложку мексиканской версии журнала «Плейбой».
Даша Март — выпускница ЕГУ, училась на факультете «Визуальный дизайн и медиа». Сейчас зарабатывает своим инстаграмом, имеет 1,7 миллиона подписчиков, пишет Наша Нива.
За неосознанные лайки под порно уголовная ответственность может быть отменена
Задержали серийного вора, который совершал кражи в Витебской области
Появилось видео забега витебчанки мимо кассы с водкой
Путин продлит свои полномочия без участия Госсовета
Желтый уровень опасности объявлен на понедельник
В Бешенковичском районе перевернулась лодка с рыбаками, погиб мужчина