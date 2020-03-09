Анастасия Лукашенко заняла второе место на конкурсе «Мисс Лицей БГУ»

Дочь Дмитрия Лукашенко — Анастасия — завоевала титул вице-мисс в конкурсе «Мисс Лицей БГУ», сообщает Tut.by. Победила в конкурсе «Мисс Лицей БГУ» Татьяна Пивоварчик из 10-го филологического класса. Титул «Мисс зрительских симпатий» достался Дарье Ольховик.



Анастасия Лукашенко сорвала аплодисменты зрителей во время видеовизитки, начав ее с шутки про своего деда.

«Когда смотрюсь в зеркало, то вижу себя. Но многим людям кажется, что это кто-то другой», — пошутила Анастасия.

При этом на экране появились четыре фотографии Александра Лукашенко.

