Анастасия Лукашенко заняла второе место на конкурсе «Мисс Лицей БГУ»

Дочь Дмитрия Лукашенко — Анастасия — завоевала титул вице-мисс в конкурсе «Мисс Лицей БГУ», сообщает Tut.by. Победила в конкурсе «Мисс Лицей БГУ» Татьяна Пивоварчик из 10-го филологического класса. Титул «Мисс зрительских симпатий» достался Дарье Ольховик.
Анастасия Лукашенко сорвала аплодисменты зрителей во время видеовизитки, начав ее с шутки про своего деда.
«Когда смотрюсь в зеркало, то вижу себя. Но многим людям кажется, что это кто-то другой», — пошутила Анастасия.
При этом на экране появились четыре фотографии Александра Лукашенко.
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