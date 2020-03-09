Северинец победил на праймериз ещё в двух городах Витебщины

Продолжилось победное турне Павла Северинца по Витебской области.
На праймериз по выдвижению «единого кандидата» от оппозиции в Шарковщине он опять стал лидером.
Павел Северинец одержал победу с 15 голосами. Его конкуренты Губаревич и Ковалькова получили всего по одному голосу.
В Поставах Северинец снова возглавил список по результатам прймериз с такими результатами:
- Губаревич 4 голоса;
- Ковалькова 0 голосов;
- Козлов 2 голоса;
- Северинец 18 голосов;
- Янукевич 0 голосов.
Напомним, ранее Северинец одержал победу в Миорах. За него выступили Витебск и Городок.
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