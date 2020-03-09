Северинец победил на праймериз ещё в двух городах Витебщины

Продолжилось победное турне Павла Северинца по Витебской области.

На праймериз по выдвижению «единого кандидата» от оппозиции в Шарковщине он опять стал лидером.

Павел Северинец одержал победу с 15 голосами. Его конкуренты Губаревич и Ковалькова получили всего по одному голосу.

В Поставах Северинец снова возглавил список по результатам прймериз с такими результатами:

Губаревич 4 голоса;

Ковалькова 0 голосов;

Козлов 2 голоса;

Северинец 18 голосов;

Янукевич 0 голосов.

Напомним, ранее Северинец одержал победу в Миорах. За него выступили Витебск и Городок.



Задержали серийного вора, который совершал кражи в Витебской области

Появилось видео забега витебчанки мимо кассы с водкой

Путин продлит свои полномочия без участия Госсовета

Желтый уровень опасности объявлен на понедельник