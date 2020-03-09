Беларусь располагает преимуществами в борьбе с коронавирусом — Минздрав

На сегодняшний день в Беларуси риск тяжелых форм коронавирусной инфекции невысок, потому что в нашей стране действует система, позволяющая за короткие сроки и адекватно реагировать на имеющиеся вызовы. Такой системы нет в других странах, подчеркнул министр здравоохранения Владимир Караник, сообщает телеканал ОНТ.
В Беларуси существует служба, которая проводит санитарно-эпидемиологические расследования и тщательно следит за распространением инфекции.
Помимо этого, во многих странах отсутствует такое понятие, как инфекционная больница. Там больные при первых симптомах находятся дома, в больницу обращаются только при тяжелой форме заболевания, однако в Беларуси все действует иначе. В нашей стране проверяются все случаи с пневмонией на наличие коронавирусной инфекции.
Унять активность коронавируса в Беларуси также помогло своевременно принятое решение о создании резервных коек.
На днях стало известно, что в Беларуси излечился от коронавируса первый пациент – студент из Ирана, который учится в БНТУ.
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