Число погибших из-за коронавируса в Италии за сутки возросло на 133

За последние сутки количество летальных исходов от коронавируса в Италии выросло на 133. Об этом сообщил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.



Умерло от коронавируса в Италии уже 366 человек, пишет ANSA. По словам чиновника, только за одни сутки коронавирусом заразилось 1,3 тысяч. Теперь количество инфицированных в стране составляет 6,3 тыс человек, сообщил Анджело Боррелли. Общее число случаев заражения, включая умерших, достигло уже 7375 человек.

Большая часть летальных исходов произошла в Ломбардии. Там зафиксировано 113 смертей.

Темп распространения и количество летальных случаев — максимальные с момента начала эпидемии в Италии.

Боррелли, сообщил, что 22 миллионов медицинских масок.

«Пока я не готов делать прогнозы», — сообщил Президент Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро.

В ночь на воскресенье премьер Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который затрагивает область Ломбардия, а также 14 провинций в областях Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт и Венето. Несмотря на некоторые ограничительные шаги, сообщение по железной дороге в Италии работает в полном.

Италия занимает первое место по смертности от коронавируса, следует из данных РИА «Новости».

В стране умирает каждый 20-й зараженный: погибли 4,96% из 7,3 тысячи заболевших.

На втором месте Иран (3,96%), на третьем Китай (3,83%). Наименьшая смертность в Южной Корее, где умирают 0,68% зараженных.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019. По последним данным, заразились больше 107 тысяч, скончались 3650 человек.



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