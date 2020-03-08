Путин продлит свои полномочия без участия Госсовета

В интервью программе «Вести недели» президент России Владимир Путин заявил о том, что не хочет для продления своих полномочий передавать верховную власть в Госсовет.

В интервью российский лидер рассказал, какой именно он видит систему власти в стране. Владимир Путин подчеркнул, что передачу верховной власти в Госсовет считает абсолютно неприемлемым вариантом.

«Сейчас много слухов идет о том, чтобы какие-то альтернативные и параллельные органы власти создать, ну, например, придать Госсовету дополнительные функции. Считаю это абсолютно неприемлемым», — отметил президент России.

В России может возникнуть двоевластие, если в стране параллельно будут действовать президент и глава Госсовета.

Владимир Путин считает что возникшее двоевластие в перспективе может быть губительным для России.

А затем Владимир Путин заявил, что для продления своих полномочий не будет создавать двоевластие. Его слова можно интерпретировать так, что решение продлить свои полномочия Путиным уже принято, и пролонгация полномочий произойдет без соблюдения излишних формальностей. Однако, как это будет происходить, президент России не сказал. Возможно, он не решил это для себя. Гражданам России придется подождать, когда будет придуман новый оригинальный способ продления полномочий Владимира Путина. Хотя зачем в таком вопросе «оригинальничать»?

«Если подытожить все, что я сказал, вывод такой: я не хочу и не буду для продления своих полномочий создавать такую систему государственной власти в России, которая будет для нее неприемлема или губительна», — заявил Путин, так и не внеся ясность в будущее системы власти в России.

Кроме того, Владимир Путин упомянул в интервью, что президент США Франклин Рузвельт занимал пост президента четыре срока. Лидер России, видимо, считает, что данный факт, как ничто другое, оправдывает нахождение у власти и самого Владимира Путина.

Напомним, в России сейчас обсуждаются поправки в Конституцию, которые в январе инициировал сам Путин. Многие эксперты высказывали опасения, что таким образом Владимир Путин сможет начать отсчет своих президентских сроков с начала на том основании, что в стране начала действовать новая редакция Конституции. Либо «под него» ограничение количества сроков вовсе уберут из Конституции России.

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