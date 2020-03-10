В Билево открылся супермаркет «Виталюр». А что там внутри?

В Витебске на Московском проспекте, 119 открылся супермаркет «Виталюр» европейского уровня. Из городских супермаркетов он наиболее подходит для оптовой еженедельной закупки: хорошее местоположение, удобный заезд с Московского проспекта. Широкий прямой тротуар вдоль проспекта позволяет совместить поход за покупками и прогулку.

Отдельная тема — двухполосная велодорожка! Где у нас еще можно прокатиться на велосипеде с таким «шиком»?!

Внутри магазина чувствуется продуманная европейская логистика. Попав внутрь впервые, не приходится «нарезать круги» в поисках нужного товара.

На сходстве с другими сетями фокусироваться не будем, сделаем акцент на отличиях.

«Виталюр» – один из крупнейших поставщиков рыбы и морепродуктов в Республике Беларусь. В новом супермаркете много рыбы и морепродуктов: сушеная, охлаждённая, полуфабрикаты, готовая и живая рыба. Две большие витрины заморозки.

Здесь большой ассортимент овощей и фруктов. Выглядит все свежо и красочно. Клубника и голубика — самая дешевая в городе. Причем, клубника не «пластмассовая». Широкий ценовой диапазон. Впервые довелось увидеть в продаже сирийские апельсины по 5 рублей кг. Секрет в том, что 80% продукции импортируется сетью самостоятельно, без посредников.

В новом «Виталюре» хороший выбор мясной заморозки. Весьма привлекательная кулинария, «кондитерка» и ароматный хлеб из собственной пекарни.

В центре супермаркета «Виталюр» красивый и удобный фудкорт. Здесь готовят вкусные роллы — проверено!

Покупателей было много. Судя по лицам, магазин всем понравился. Будем заходить еще!