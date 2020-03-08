На «Нафтан» прибыл очередной состав нефти

Продолжается диверсификация поставок нефти для переработки на «Нафтане».

7 марта на товарно-сырьевой цех нефтехимического комплекса прибыла российская нефть от трейдеров, но не по нефтепроводу с территории России, а из порта Клайпеды, сообщили на предприятии. Нефть была доставлена железнодорожным транспортом.

Первый танкер прибыл в Клайпеду 4 марта. На «Нафтане» ожидается еще один танкер. Общий объем партии – 160 тысяч тонн.

– Очередной состав нефти прибыл на наше предприятие, – прокомментировал генеральный директор ОАО «Нафтан» Александр Демидов. – Всё происходит четко, благодаря совместным слаженным действиям «Белорусской железной дороги», «Литовской железной дороги». Все работают оперативно – отрегулировано взаимодействие с таможенными органами.

Директор «Нафтана» Александр Демидов отметил, что всё идет в штатном режиме. Для предприятия это стандартные процедуры: процесс слива нефти, лабораторные анализы поступившего сырья.

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