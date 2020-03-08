Желтый уровень опасности объявлен на понедельник

На понедельник, 9 марта, на всей территории Беларуси объявлено штормовое предупреждение. Объявлен желтый уровень опасности, сообщает Белгидрометцентр.
Ночью и утром местами по стране прогнозируется туман.
Погода в Витебске в этот день ожидается облачной с прояснениями.
Днем местами пройдут кратковременные дожди, в дневные часы воздух прогреется до +8°С.
Вот подробный прогноз погоды в Витебске.
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