Сотрудники ГАИ Орши «ловили» сегодня женщин-водителей

Сотрудники ГАИ УВД Оршанского райисполкома поздравили женщин с 8 марта.
Обеспечивая дорожную безопасность на улицах города, инспекторы останавливали автомобили, которыми управляли представительницы прекрасного пола, и вручали им цветы.
Инспекторы пожелали девушкам здоровья, счастья и любви, а главное, чтобы на пути не было никаких препятствий.
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