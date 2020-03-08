Сотрудники ГАИ Орши «ловили» сегодня женщин-водителей

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Сотрудники ГАИ УВД Оршанского райисполкома поздравили женщин с 8 марта.

Обеспечивая дорожную безопасность на улицах города, инспекторы останавливали автомобили, которыми управляли представительницы прекрасного пола, и вручали им цветы.

Инспекторы пожелали девушкам здоровья, счастья и любви, а главное, чтобы на пути не было никаких препятствий.

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