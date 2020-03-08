Масляное пятно в Западной Двине приобретает масштабы бедствия

5 марта на Западной Двине в черте Витебска было обнаружено масляное пятно. Площадь пятна вдоль береговой линии реки составила около 150 кв. м.

Сигнал поступило в МЧС в 13:52. Спасатели установили боновые заграждения и организовали наблюдение. Были отобраны пробы воды для проведения лабораторных исследований состава масляной жидкости. По факту начата проверка с целью установить причину загрязнения и его вид, сообщает МЧС.

Однако вчера в сети появилось видео, на котором хорошо видно, что следы жидкости, похожей на топливо, заметны на большой площади поверхности реки.

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