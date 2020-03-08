В Миорах на праймериз оппозиции пришел зампред райисполкома. И проголосовал

Праймериз кандидата от оппозиции проходят в спокойной атмосфере, без препятствий со стороны властей. Более того, на собрание сторонников оппозиции пришел заместитель председателя исполкома по идеологическим вопросам Валерий Драба.
И в Городке, и в Витебске, и в Миорах на праймериз присутствовали идеологи местных исполкомов, сообщают корреспонденты «НН».
В своем выступлении он заявил, что в их районе оппозицию включают и в избирательные комиссии и наблюдателями регистрируют. Он задал вопрос главе Движения за свободу Юрию Губаревичу, как он планирует изменять выплаты по уходу за детьми. Выступал идеолог по-белорусски.
Правда, заместитель председателя был единственным, кто поднял руку в ответ на вопрос, кто считает, что в Беларуси выборы свободные и справедливые.
Заместитель председателя исполкома также получил бюллетень для голосования. Однако среди подсчитанных бюллетеней один оказался недействителен. Возможно, это представитель «вертикали» не выбрал никого из кандидатов.
На праймериз в «белорусской Айове», на Витебщине, которая голосует первая, наибольшее количество голосов собирает уроженец этого региона христианский демократ Павел Северинец. Он вышел на первое место в Витебске, Полоцке и Новополоцке, Миорах.
В то же время в Городке победил Юрий Губаревич. Последний имеет хорошие шансы на победу на Брестчине, откуда он родом.
А в Гомельской области традиционно сильны позиции Объединенной гражданской партии, новый лидер которой, подполковник милиции в отставке Николай Козлов также выставил свою кандидатуру на праймериз.
Однако можно предположить, что наибольшее количество участников проголосует на праймериз в Минске.
По мнению наблюдателей, присутствие идеологов не праймериз никак не свидетельствует о готовности властей допустить оппозицию к официальному политическому процессу. Это, скорее, демонстрация оппозиционной части общества, что власти готовы и к ней «прислушиваться».
Спокойное отношение властей к процедуре праймериз не означает, что они готовы пойти на прозрачный подсчет голосов на самих выборах. Павел Северинец отмечал, что в случае победы он считает главным добиться допуска независимых членов в избирательные комиссии и сконцентрирует на этом свои усилия как единый кандидат.
Лидер Консервативно-христианской партии БНФ Зенон Позняк, как и в прошлые годы, призывает бойкотировать избирательную кампанию от начала.
Лидер Белорусского национального конгресса Николай Статкевич собирается выдвигать 30 кандидатов в президенты, чтобы проводить агитацию в разных местах страны.
Как ожидается, свои кандидатуры имеют выдвинут и Олег Гайдукевич, Андрей Дмитриев или Татьяна Короткевич, которые держатся от оппозиции отдельно, а также, возможно, Анна Канопацкая.
Как ожидается, выборы пройдут в конце лета, может быть, на день рождения Александра Лукашенко 30 августа.
Витебчанка сбежала с 4 бутылками водки из магазина
«Такого снегопада давно не помнят здешние места» — Дубровно замело
Задержали серийного вора, который совершал кражи в Витебской области