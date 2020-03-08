Появилось видео забега витебчанки мимо кассы с водкой

На сайте УВД Витебского облисполкома опубликовано видео со знаменитым забегом с четырьмя бутылками водки, который произошел 4 марта.
По информации правоохранителей, в 17.25 в дежурную часть УВД обратилась заведующая магазином по улице Максима Горького в Витебске. Женщина сообщила, что неустановленная преступница из торгового зала похитила четыре бутылки водки.
Выяснилось, что в районе 5 часов дня в магазин зашла покупательница. Она подошла к прилавку и попросила у продавщицы 4 бутылки водки, которая та положила в пакет. После этого женщина взяла еще один пакет для того, чтобы не разбить алкоголь. Далее женщина рванула к выходу, едва не упав.
Сотрудниками патрульно-постовой службы и участковыми инспекторами Первомайского РОВД вскоре была установлена личность подозреваемой. Ею оказалась неработающая, ранее судимая жительница областного центра 1989 года рождения. В отношении неё следователями возбуждено уголовное дело.
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